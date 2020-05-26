2020-05-26T19:53:42+03:00
Общество

На Одоевском шоссе в Туле посадили остролистные клены

Также в городе высаживают цветы
Мария ВЛАСОВА
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26 мая на Одоевском шоссе в Туле высадили 18 саженцев красного и зеленого остролистного клена. Также в сквере Б. Сафонова, на ул. Первомайской, 30 и на пересечении ул. Фрунзе и ул. Демонстрации провели уходные работы, на пр. Ленина, 44 – заменили цветы в вазонах, в п. Косая Гора на ул. М. Горького – высадили цветы.

Всего в этом году в областном центре высадят 580 деревьев, 9 118 кустарников, 207 358 однолетних цветов, 8 660 – многолетних и 200 000 луковичных на 50 объектах. К этим работам приступили с 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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