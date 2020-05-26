2020-05-26T18:48:39+03:00
Происшествия

Житель Тульской области получил травму на производстве: возбуждено уголовное дело

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего
Мария ВЛАСОВА
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13 мая работник АО «ПИК Индустрия» АЗ ЖБК из-за несчастного случая получил на производстве открытый перелом правой стопы. Травма квалифицирована как тяжкий вред здоровью.

В следственном отделе по г. Алексин СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда".

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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