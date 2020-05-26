За уклонение от исправительных работ жительница Тульской области отправится в колонию
За уклонение от отбывания исправительных работ жительница поселка Куркино отправится в колонию-поселение. Женщина ни разу с декабря 2019 по май 2020 не явилась в организацию, где должна была отбывать наказание за неуплату алиментов. На это у нее не было уважительных причин.
Также осужденная неоднократно не явилась в уголовно-исполнительную инспекцию по вызову.
Суд учел мнение представителя прокуратуры Куркинского района и удовлетворил представление начальника филиала УИС.
Вместо 8 месяцев исправительных работ 32-летняя жительница поселка Куркино отправится в колонию-поселение на 80 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU