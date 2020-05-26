За уклонение от исправительных работ жительница Тульской области отправится в колонию

26 Май 2020 2020-05-26T18:42:57+03:00

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За уклонение от отбывания исправительных работ жительница поселка Куркино отправится в колонию-поселение. Женщина ни разу с декабря 2019 по май 2020 не явилась в организацию, где должна была отбывать наказание за неуплату алиментов. На это у нее не было уважительных причин.

Также осужденная неоднократно не явилась в уголовно-исполнительную инспекцию по вызову.

Суд учел мнение представителя прокуратуры Куркинского района и удовлетворил представление начальника филиала УИС.

Вместо 8 месяцев исправительных работ 32-летняя жительница поселка Куркино отправится в колонию-поселение на 80 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU