В Туле отремонтировали межрельсовое пространство на ул. Максима Горького

26 Май 2020 2020-05-26T18:11:58+03:00

Сейчас идут работы по фрезерованию

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В Туле отремонтировали межрельсовое пространство и обустроили дорожное полотно проезжей части на ул. Максима Горького.

Сейчас идут работы по фрезерованию дорожного покрытия по улице-дублеру Максима Горького, устройству щебеночного основания, демонтажу и монтажу бортовых камней.

Также продолжается ремонт тротуаров: устройство щебеночного основания и подготовка к асфальтированию. В ближайшее время на ул. М. Горького приступят к асфальтированию тротуаров и устройству выравнивающего асфальтобетонного слоя.

Протяженность ремонтируемого участка – более 1 км.

В планах благоустройство прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU