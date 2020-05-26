В Туле отремонтировали межрельсовое пространство на ул. Максима Горького
В Туле отремонтировали межрельсовое пространство и обустроили дорожное полотно проезжей части на ул. Максима Горького.
Сейчас идут работы по фрезерованию дорожного покрытия по улице-дублеру Максима Горького, устройству щебеночного основания, демонтажу и монтажу бортовых камней.
Также продолжается ремонт тротуаров: устройство щебеночного основания и подготовка к асфальтированию. В ближайшее время на ул. М. Горького приступят к асфальтированию тротуаров и устройству выравнивающего асфальтобетонного слоя.
Протяженность ремонтируемого участка – более 1 км.
В планах благоустройство прилегающей территории.
ИСТОЧНИК KP.RU