В Туле перекладывают магистральный водовод Обидимо-Упкинского водозабора
В Туле перекладывают магистральный водовод Обидимо-Упкинского водозабора. Сейчас работы ведутся на участках водовода по Московскому шоссе возле Красных ворота в районе воинской части, а также на участке водовода по Московскому шоссе от Красных ворот до памятника «Защитникам неба Отечества».
Всего в этом году заменят 4,7 км магистрального водовода на 6 участках. Взамен изношенных железобетонных труб рабочие укладывают пластиковые. Гарантийный срок их эксплуатации составляет 10 лет. Срок службы нового водовода – 50 лет. Ориентировочный срок выполнения работ – начало июля.
ИСТОЧНИК KP.RU