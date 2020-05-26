2020-05-26T17:57:06+03:00
Общество

В Туле перекладывают магистральный водовод Обидимо-Упкинского водозабора

Ориентировочный срок выполнения работ – начало июля
Мария ВЛАСОВА
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В Туле перекладывают магистральный водовод Обидимо-Упкинского водозабора. Сейчас работы ведутся на участках водовода по Московскому шоссе возле Красных ворота в районе воинской части, а также на участке водовода по Московскому шоссе от Красных ворот до памятника «Защитникам неба Отечества».

Всего в этом году заменят 4,7 км магистрального водовода на 6 участках. Взамен изношенных железобетонных труб рабочие укладывают пластиковые. Гарантийный срок их эксплуатации составляет 10 лет. Срок службы нового водовода – 50 лет. Ориентировочный срок выполнения работ – начало июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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