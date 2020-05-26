В Туле на перекрестке ул. Болдина и Зои Космодемьянской установили светофор
Ранее этот перекресток был одним из мест концентрации ДТП
Фото: Администрация Тулы
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В Туле на пересечении ул. Болдина и Зои Космодемьянской установили светофор. Ранее этот перекресток был одним из мест концентрации ДТП, связанных с наездами на пешеходов.
Кроме того, неподалеку от перехода находятся социально значимые объекты: городская больница Д.Я. Ваныкина, отделение банка, продуктовые супермаркеты и другие.
Светофор переходит в режим «общей остановки» после нажатия кнопки. До этого он работает в режиме «общего разрешающего сигнала».
ИСТОЧНИК KP.RU