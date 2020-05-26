2020-05-26T17:47:11+03:00
Общество

В Туле на перекрестке ул. Болдина и Зои Космодемьянской установили светофор

Ранее этот перекресток был одним из мест концентрации ДТП
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:

В Туле на пересечении ул. Болдина и Зои Космодемьянской установили светофор. Ранее этот перекресток был одним из мест концентрации ДТП, связанных с наездами на пешеходов.

Кроме того, неподалеку от перехода находятся социально значимые объекты: городская больница Д.Я. Ваныкина, отделение банка, продуктовые супермаркеты и другие.

Светофор переходит в режим «общей остановки» после нажатия кнопки. До этого он работает в режиме «общего разрешающего сигнала».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туляк пытался расплатиться фальшивкой в продуктовом магазине
На Одоевском шоссе в Туле посадили остролистные клены
На птицефабрике в Тульской области от удара током умер мужчина
В Туле мужчина умер за рулем автомобиля и попал в ДТП
Житель Тульской области получил травму на производстве: возбуждено уголовное дело
За уклонение от исправительных работ жительница Тульской области отправится в колонию
В Туле отремонтировали межрельсовое пространство на ул. Максима Горького
В Туле перекладывают магистральный водовод Обидимо-Упкинского водозабора
В Туле на перекрестке ул. Болдина и Зои Космодемьянской установили светофор
В Туле задержали пару закладчиков с наркотиками
Жительница Тульской области обокрала посетительницу супермаркета почти на 70 тысяч рублей
В Туле представитель цыганского этноса обманул продавца пекарни на четыре тысячи рублей
В Тульской области на карантин закрыли 12 домов-интернатов
В Тульской области более 200 добровольцев получат выплаты
В Туле 23 мотоциклиста нарушили ПДД
В Тульской области введут льготы для арендаторов ТЦ
В Тульской области 26 медикам, борющимся с COVID-19, начислят выплаты после жалоб
На территорию тульской колонии пытались перебросить три свертка с телефонами
В Тульской области пенсионер на мопеде и без прав попал в ДТП