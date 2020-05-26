2020-05-26T17:19:55+03:00
Происшествия

В Туле задержали пару закладчиков с наркотиками

Из незаконного оборота изъято около 400 г запрещенных веществ
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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В Пролетарском округе полицейские поймали 32-летнего жителя Ефремова и 23-летнюю жительницу Тулы. Задержание произошло в момент, когда те делали закладки.

При досмотре автомобиля подозреваемых в присутствии понятых также нашли наркотики. Они были спрятаны в подлокотнике и боковом кармане передней пассажирской двери.

В полиции возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого по месту жительства женщины в присутствии понятых также обнаружены наркотики.

По предварительной оценке, всего из незаконного оборота изъято около 400 г психотропного вещества МДМА и мефедрона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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