В Туле задержали пару закладчиков с наркотиками
В Пролетарском округе полицейские поймали 32-летнего жителя Ефремова и 23-летнюю жительницу Тулы. Задержание произошло в момент, когда те делали закладки.
При досмотре автомобиля подозреваемых в присутствии понятых также нашли наркотики. Они были спрятаны в подлокотнике и боковом кармане передней пассажирской двери.
В полиции возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого по месту жительства женщины в присутствии понятых также обнаружены наркотики.
По предварительной оценке, всего из незаконного оборота изъято около 400 г психотропного вещества МДМА и мефедрона.
ИСТОЧНИК KP.RU