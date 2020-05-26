Жительница Тульской области обокрала посетительницу супермаркета почти на 70 тысяч рублей

26 Май 2020 2020-05-26T17:04:57+03:00

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В Узловой местная жительница совершила кражу кошелька с деньгами из сумки, забытой в ячейке камеры хранения сетевого супермаркета. Нанесённый ущерб составил 68 тысяч рублей.

Законная владелица сумки позже вернулась в магазин, обнаружила, что в ней отсутствуют деньги, и обратилась в полицию.

С помощью записей камер видеонаблюдения полицейские установили личность вероятной подозреваемой, а позднее выяснили её местонахождение. Женщина призналась в содеянном. Сейчас полицейские выясняют детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU