Жительница Тульской области обокрала посетительницу супермаркета почти на 70 тысяч рублей
Полицейские выясняют детали случившегося
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В Узловой местная жительница совершила кражу кошелька с деньгами из сумки, забытой в ячейке камеры хранения сетевого супермаркета. Нанесённый ущерб составил 68 тысяч рублей.
Законная владелица сумки позже вернулась в магазин, обнаружила, что в ней отсутствуют деньги, и обратилась в полицию.
С помощью записей камер видеонаблюдения полицейские установили личность вероятной подозреваемой, а позднее выяснили её местонахождение. Женщина призналась в содеянном. Сейчас полицейские выясняют детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU