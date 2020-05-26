В Туле представитель цыганского этноса обманул продавца пекарни на четыре тысячи рублей

26 Май 2020 2020-05-26T16:34:01+03:00

Ему это удалось сделать с помощью залома купюр при оплате товара

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В Туле представитель цыганского этноса обманул продавца магазина-пекарни на 4 тысячи рублей. Мужчина сначала оплатил покупку пятитысячной купюрой, получив сдачу более мелкими купюрами.

А взяв в руки деньги, сказал, что передумал делать покупку и попросил вернуть 5 тысяч рублей. Возвращая сдачу обратно, представитель цыганского этноса незаметно для продавца заломил пальцем ряд купюр, после чего забрал свои 5 тысяч рублей и покинул магазин. Таким образом, у злоумышленника остались в руках деньги из сдачи, а также свои собственные, которыми он начинал расплачиваться.

Продавец, обнаружив обман, обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнего ранее судимого мужчину.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские выясняют детали случившегося и проверяют подозреваемого на причастность к подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU