В Тульской области на карантин закрыли 12 домов-интернатов
Учреждения соцобслуживания перестроили свою работу в условиях режима повышенной готовности
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В Тульской области на карантин закрыли 12 домов-интернатов и 4 стационара центров социального обслуживания граждан пожилого возраста. В них проживают 2 847 человек. Сотрудники работают сменами по 14 дней. Все они полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.
Закрылись дневные отделения для пожилых людей и инвалидов. Часть из них получают услуги на дому и в дистанционном режиме.
Соцобслуживание на дому не приостанавливалось. Сейчас на надомном обслуживании находятся 13 825 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU