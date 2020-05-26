2020-05-26T14:58:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области на карантин закрыли 12 домов-интернатов

Учреждения соцобслуживания перестроили свою работу в условиях режима повышенной готовности
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области на карантин закрыли 12 домов-интернатов и 4 стационара центров социального обслуживания граждан пожилого возраста. В них проживают 2 847 человек. Сотрудники работают сменами по 14 дней. Все они полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Закрылись дневные отделения для пожилых людей и инвалидов. Часть из них получают услуги на дому и в дистанционном режиме.

Соцобслуживание на дому не приостанавливалось. Сейчас на надомном обслуживании находятся 13 825 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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