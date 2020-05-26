В Тульской области более 200 добровольцев получат выплаты
Половина выплат уже произведена
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В Тульской области более 200 добровольцев получат выплаты. Это единовременная денежная компенсация затрат. Половина выплат уже произведена. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.
Волонтеров также обеспечили бесплатными обедами, пряниками, сим-картами с предоплаченными тарифами, топливными картами, бесплатным проездом в муниципальном и коммерческом городском транспорте в Туле, Новомосковске и Ефремове.
ИСТОЧНИК KP.RU