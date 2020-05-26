2020-05-26T14:38:38+03:00
Происшествия

В Туле 23 мотоциклиста нарушили ПДД

Таковы итоги рейдов с 18 по 24 мая
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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Сотрудники мотогруппы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Туле выявили и пресекли 43 нарушения ПДД, в том числе 23 правонарушений, которые совершили мотоциклисты. Таковы итоги рейдов с 18 по 24 мая.

Среди нарушений - управление без мотошлема (ремня безопасности), управление с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков нарушение требований сигналов светофора, управление с технической неисправностью, управление без документов, управление без водительского удостоверения, отказ от прохождения медосвидетельствования, без полиса ОСАГО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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