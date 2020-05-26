В Тульской области введут льготы для арендаторов ТЦ

26 Май 2020 2020-05-26T14:00:26+03:00

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В Тульской области для ТЦ уменьшат сумму налога, исчисленного за налоговый период 2020 года. Она будет снижена на сумму снижения арендной платы арендаторам (или освобождения их от её уплаты). Соответствующий законопроект внес в Тульскую областную Думу губернатор Алексей Дюмин.

Такая льгота позволит снизить финансовую нагрузку на арендаторов коммерческой недвижимости. Речь о тех, чья деятельность была приостановлена в связи с введением в Тульской области режима повышенной готовности.

Мера рассчитана до 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU