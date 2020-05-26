В Тульской области 26 медикам, борющимся с COVID-19, начислят выплаты после жалоб
В Тульской области по 26 обращениям медикам, которые оказывали помощь больным с COVID-19, начислят выплаты. Еще 25 обращений отклонены в связи с отсутствием оснований для доплаты, 65 - в работе.
Всего на портал госуслуг поступило 116 обращений от медиков. Проверяет наличие оснований для выплаты и правомерность ее назначения тому или иному медработнику ревизионная группа. Для этого в работе использует ресурсы региональной информационной системы здравоохранения и федерального регистра пациентов COVID-19.
После подтверждения факта, что медики оказывали помощь больным с коронавирусом, им производят доначисления по выплатам.
В целом на дополнительные выплаты медикам, работающим с инфекцией, Тульская область из федерального бюджета получила 352,7 млн рублей. По состоянию на 24 мая медработникам выплатили в общей сложности 104,8 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU