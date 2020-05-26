В Тульской области 26 медикам, борющимся с COVID-19, начислят выплаты после жалоб

26 Май 2020 2020-05-26T13:50:51+03:00

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В Тульской области по 26 обращениям медикам, которые оказывали помощь больным с COVID-19, начислят выплаты. Еще 25 обращений отклонены в связи с отсутствием оснований для доплаты, 65 - в работе.

Всего на портал госуслуг поступило 116 обращений от медиков. Проверяет наличие оснований для выплаты и правомерность ее назначения тому или иному медработнику ревизионная группа. Для этого в работе использует ресурсы региональной информационной системы здравоохранения и федерального регистра пациентов COVID-19.

После подтверждения факта, что медики оказывали помощь больным с коронавирусом, им производят доначисления по выплатам.

В целом на дополнительные выплаты медикам, работающим с инфекцией, Тульская область из федерального бюджета получила 352,7 млн рублей. По состоянию на 24 мая медработникам выплатили в общей сложности 104,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU