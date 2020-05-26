На территорию тульской колонии пытались перебросить три свертка с телефонами
Посылку перехватили сотрудники оперативники
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На территорию ИК-1 через ограждение злоумышленники пытались перебросить 3 свертка. В них находились 4 мобильных телефона и 5 зарядных устройств. Запрещенные предметы предназначались для осужденных, отбывающих наказания.
Посылку перехватили сотрудники оперативного отдела учреждения. По данному факту проводится проверка, устанавливается круг лиц, причастных к происшествию. Личность организатора канала доставки установлена, он привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает УФСИН России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU