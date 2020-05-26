2020-05-26T13:36:19+03:00
Происшествия

На территорию тульской колонии пытались перебросить три свертка с телефонами

Посылку перехватили сотрудники оперативники
Мария ВЛАСОВА
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На территорию ИК-1 через ограждение злоумышленники пытались перебросить 3 свертка. В них находились 4 мобильных телефона и 5 зарядных устройств. Запрещенные предметы предназначались для осужденных, отбывающих наказания.

Посылку перехватили сотрудники оперативного отдела учреждения. По данному факту проводится проверка, устанавливается круг лиц, причастных к происшествию. Личность организатора канала доставки установлена, он привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает УФСИН России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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