2020-05-26T13:30:23+03:00
Происшествия

В Тульской области пенсионер на мопеде и без прав попал в ДТП

По предварительной информации, он не справился с управлением
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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25 мая в 17-20 на улице Ленина в Кимовске произошло ДТП. 70-летний мужчина без мотошлема на мопеде «Рига-7» перевернулся на проезжей части. По предварительной информации, он не справился с управлением.

Мужчина не имел права на управление транспортным средством. В результате ДТП он получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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