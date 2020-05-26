В Тульской области пенсионер на мопеде и без прав попал в ДТП

26 Май 2020 2020-05-26T13:30:23+03:00

По предварительной информации, он не справился с управлением

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25 мая в 17-20 на улице Ленина в Кимовске произошло ДТП. 70-летний мужчина без мотошлема на мопеде «Рига-7» перевернулся на проезжей части. По предварительной информации, он не справился с управлением.

Мужчина не имел права на управление транспортным средством. В результате ДТП он получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU