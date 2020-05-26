В Тульской области пенсионер на мопеде и без прав попал в ДТП
По предварительной информации, он не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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25 мая в 17-20 на улице Ленина в Кимовске произошло ДТП. 70-летний мужчина без мотошлема на мопеде «Рига-7» перевернулся на проезжей части. По предварительной информации, он не справился с управлением.
Мужчина не имел права на управление транспортным средством. В результате ДТП он получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU