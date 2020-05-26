Более 10 туляков нарушили "масочный" режим
На нарушителей составляют административный материал
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
Только за 1 час выявлено более 10 туляков, которые нарушили "масочный" режим в общественном транспорте. Таковы итоги рейда ГИБДД и ГУ ТО «Организации перевозок и навигации» на территории областного центра 25 мая.
Напомним, режим обязательного ношения масок введён в Туле, Новомосковске, Венёвском, Тепло-Огарёвском, Щёкинском, Заокском и Ясногорском районах.
На нарушителей составляют административный материал по ст. 20.6.1 КоАП РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU