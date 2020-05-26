2020-05-26T12:25:58+03:00
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Более 10 туляков нарушили "масочный" режим

На нарушителей составляют административный материал
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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Только за 1 час выявлено более 10 туляков, которые нарушили "масочный" режим в общественном транспорте. Таковы итоги рейда ГИБДД и ГУ ТО «Организации перевозок и навигации» на территории областного центра 25 мая.

Напомним, режим обязательного ношения масок введён в Туле, Новомосковске, Венёвском, Тепло-Огарёвском, Щёкинском, Заокском и Ясногорском районах.

На нарушителей составляют административный материал по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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