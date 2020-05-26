Алексей Дюмин поручил минимизировать сроки выдачи результатов тестов на коронавирус в Тульской области
Об этом говорили на заседании регионального штаба по коронавирусу
Изменить размер текста:
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рекомендовал региональному минздраву и Роспотребнадзору обратить внимание на работу лабораторий. Также поручено минимизировать сроки выдачи ими заключений жителям, которые проходят тестирования на COVID-19. Об этом говорили на заседании регионального штаба по коронавирусу.
Отметим, в регионе обследовано более 60 тысяч жителей области. Коронавирус подтвердился у 3 318 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU