Алексей Дюмин поручил минимизировать сроки выдачи результатов тестов на коронавирус в Тульской области

26 Май 2020 2020-05-26T11:59:17+03:00

Об этом говорили на заседании регионального штаба по коронавирусу

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рекомендовал региональному минздраву и Роспотребнадзору обратить внимание на работу лабораторий. Также поручено минимизировать сроки выдачи ими заключений жителям, которые проходят тестирования на COVID-19. Об этом говорили на заседании регионального штаба по коронавирусу.

Отметим, в регионе обследовано более 60 тысяч жителей области. Коронавирус подтвердился у 3 318 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU