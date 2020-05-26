В Тульскую область не пустили порядка четырех тысяч человек из-за отсутствия электронных пропусков
Продолжается работа на постах, организованных на въездах в область
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В Тульскую область с 30 апреля не пустили порядка 4 тысяч человек. Основная причина - отсутствие электронных пропусков. Об это рассказал на совещании в правительстве региона начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин.
Сотрудники полиции также продолжают патрулировать общественные пространства и парки. За минувшие сутки выявили 105 правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU