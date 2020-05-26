ДТП на трассе в Тульской области унесло жизни трех человек

26 Май 2020 2020-05-26T10:43:49+03:00

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Поздним вечером в Щекинском районе Тульской области произошла авария, которая унесла жизни трех человек.

Все случилось на трассе "Щекино-Одоев", когда мужчина ехал за рулем автомобиля "Vortex Estina". Внезапно он врезался в препятствие. Удар был такой силы, что в результате столкновения погибли три человека.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи.

Более подробную информацию установят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU