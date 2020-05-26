ДТП на трассе в Тульской области унесло жизни трех человек
Авария произошла в Щекинском районе
Фото: Материалы пресс-служб
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Поздним вечером в Щекинском районе Тульской области произошла авария, которая унесла жизни трех человек.
Все случилось на трассе "Щекино-Одоев", когда мужчина ехал за рулем автомобиля "Vortex Estina". Внезапно он врезался в препятствие. Удар был такой силы, что в результате столкновения погибли три человека.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи.
Более подробную информацию установят специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU