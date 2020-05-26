2020-05-26T09:59:56+03:00
Происшествия

В Туле при пожаре в квартире на улице Фучика пострадал человек

Происшествие случилось накануне
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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Вечером 25 мая в Туле ул. Фучика произошел пожар. Полыхала квартира в многоэтажке на втором этаже. На место происшествия вызвали пожарных.

В 19:52 спасатели приступили к ликвидации огня, в 20:06 пожар был потушен. В результате произошедшего квартира закоптилась по всей площади. Один человек на пожаре пострадал.

От МЧС на пожаре работали 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Причину происшествия установят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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