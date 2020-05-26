Погода в Туле на 26 мая: +16 градусов и дождь
Атмосферное давление составит 751 мм.рт.ст.
Изменить размер текста:
Во вторник, 26 мая, жителей Тульской области ожидает комфортная погода. Сегодня синоптики не прогнозируют жары или наоборот резкого похолодания, к тому же - будет достаточно безветренно.
В течение всего дня ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура днем +16, к вечеру - +7. Ветер будет дуть восточный, со скоростью 3 м/с. Атмосферное давление - повышенное - 751 мм.рт.ст.
ИСТОЧНИК KP.RU