Погода в Туле на 26 мая: +16 градусов и дождь

26 Май 2020 2020-05-26T09:14:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 26 мая, жителей Тульской области ожидает комфортная погода. Сегодня синоптики не прогнозируют жары или наоборот резкого похолодания, к тому же - будет достаточно безветренно.

В течение всего дня ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура днем +16, к вечеру - +7. Ветер будет дуть восточный, со скоростью 3 м/с. Атмосферное давление - повышенное - 751 мм.рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU