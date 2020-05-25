2020-05-25T17:42:59+03:00
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Полицейские проверяют соблюдение "масочного" режима в общественном транспорте Тулы

Внимание туляков обращают на недопустимость нахождения в салоне без средств индивидуальной защиты
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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Полицейские проводят рейды в общественном транспорте Тулы и других городов области. Очередная проверка соблюдения "масочного" режима в областном центре состоялась 25 мая. Полицейские выявили 12 нарушений.

Режим обязательного ношения масок введён в Туле, Новомосковске, Венёвском, Тепло-Огарёвском, Щёкинском, Заокском и Ясногорском районах.

За несоблюдение установленных норм нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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