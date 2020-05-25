25 Май 2020 2020-05-25T17:04:07+03:00

25 мая работы ведут на территории Зареченского и Пролетарского округов

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В Туле обработают более 330 гектаров площадей от борщевика Сосновского. Так предупреждают возможную опасность: растение может выживать ожоги.

25 мая работы ведут на территории Зареченского и Пролетарского округов – в д. Липки, д. Хомяково, д. Ивановке, а также в Березовой роще.

Гашение борщевика производится специальным раствором, при этом не затрагиваются другие растения, растущие в непосредственной близости к территории проведения работ. Обработка проходит механизированным способом с помощью опрыскивателей.

ИСТОЧНИК KP.RU