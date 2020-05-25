В Одоеве ликвидировали коммунальную аварию
Без воды оставались более 600 домов
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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25 мая в Одоеве ликвидировали коммунальную аварию. Из-за порыва водовода диаметром 200 мм без воды оставались более 600 домов различной этажности.
По состоянию на 15:30 ремонтные работы завершены. Специалисты заполняют систему водой.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.
ИСТОЧНИК KP.RU