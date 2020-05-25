2020-05-25T16:48:09+03:00
Происшествия

В Одоеве ликвидировали коммунальную аварию

Без воды оставались более 600 домов
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

25 мая в Одоеве ликвидировали коммунальную аварию. Из-за порыва водовода диаметром 200 мм без воды оставались более 600 домов различной этажности.

По состоянию на 15:30 ремонтные работы завершены. Специалисты заполняют систему водой.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24