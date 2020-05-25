Мошенник выманил ноутбук у туляка с помощью фейкового онлайн-банка

25 Май 2020 2020-05-25T16:38:58+03:00

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34-летний туляк стал жертвой мошенника. Мужчина собирался продать ноутбук за 68 тысяч рублей. На объявление откликнулся злоумышленник.

При личной встрече он с помощью специально установленной программы для телефона, внешне похожей на онлайн-банк, якобы перевел деньги на карту потерпевшего. Об этом известила в программе надпись. После этого мужчина забрал товар, а потерпевший не получил никаких денег на свой счет.

Полицейские установили личность мошенника. Им оказался зарегистрированный в Ставропольском крае и проживающий в Москве безработный ранее неоднократно судимый 34-летний мужчина. Его задержали в столице и доставили для разбирательства.

По предварительной информации, на счету мошенника несколько подобных фактов. На его уловку попались жители Москвы, Ессентуков, Воронежа и Северной-Осетии. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU