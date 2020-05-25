2020-05-25T16:24:09+03:00
Общество

С 26 мая в части домов Тулы отключат горячую воду

На Фрунзенской котельной пройдут профилактические работы
Мария ВЛАСОВА
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С 26 мая по 8 июня приостановят подачу горячей воды всем потребителям от Фрунзенской районной котельной. Это связано с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей и профилактическим ремонтом системы горячего водоснабжения.

Также УК за это время проведут работы на внутридомовых инженерных коммуникациях для подготовки многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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