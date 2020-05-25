Где жителям Пролетарского округа Тулы набрать воды 27 мая
27 мая Пролетарский округ Тулы останется без воды. Это связно с плановыми работами. В это время жители округа могут набрать воды.
Выдача питьевой воды:
с 08.00 до 20.00
- Степанова, 29;
- Марата, 24;
- Кирова, 14;
- Кирова, 32;
- Замочная, 34;
- Кутузова, 15;
- Металлургов, 60;
- Металлургов, 1б.
Выдача технической воды из пожарных автомобилей:
1. ул. Пролетарская, 22-а ТЦ «Рио»
с 08.00 до 10.00, 12.00 до 14.00, 16.00 до 18.00
2. ул. Ложевая,125-а ТЦ «Пролетарский»
с 10.00 до 12.00, 14.00 до 16.00, 18.00 до 20.00
3. ул. Металлургов, 22 ДК «Металлург»
с 08.00 до 10.00, 12.00 до 14.00, 16.00 до 18.00
4. ул. Металлургов, д. 86-б ТЦ «Магнит»
с 10.00 до 12.00, 14.00 до 16.00, 18.00 до 20.00
5. ул. Кутузова, 13 ТЦ «Кировский»
с 08.00 до 10.00, 12.00 до 14.00, 16.00 до 18.00
6. ул. Кутузова, 45 ТРК «Голубой огонь»
с 10.00 до 12.00, 14.00 до 16.00, 18.00 до 20.00
7. ул. Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки)
с 8.00 до 20.00.
8. Разворотное трамвайное кольцо «Стадион «Металлург»
с 8.00 до 20.00.
ИСТОЧНИК KP.RU