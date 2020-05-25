Где жителям Пролетарского округа Тулы набрать воды 27 мая

25 Май 2020 2020-05-25T15:16:52+03:00

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27 мая Пролетарский округ Тулы останется без воды. Это связно с плановыми работами. В это время жители округа могут набрать воды.

Выдача питьевой воды:

с 08.00 до 20.00

- Степанова, 29;

- Марата, 24;

- Кирова, 14;

- Кирова, 32;

- Замочная, 34;

- Кутузова, 15;

- Металлургов, 60;

- Металлургов, 1б.

Выдача технической воды из пожарных автомобилей:

1. ул. Пролетарская, 22-а ТЦ «Рио»

с 08.00 до 10.00, 12.00 до 14.00, 16.00 до 18.00

2. ул. Ложевая,125-а ТЦ «Пролетарский»

с 10.00 до 12.00, 14.00 до 16.00, 18.00 до 20.00

3. ул. Металлургов, 22 ДК «Металлург»

с 08.00 до 10.00, 12.00 до 14.00, 16.00 до 18.00

4. ул. Металлургов, д. 86-б ТЦ «Магнит»

с 10.00 до 12.00, 14.00 до 16.00, 18.00 до 20.00

5. ул. Кутузова, 13 ТЦ «Кировский»

с 08.00 до 10.00, 12.00 до 14.00, 16.00 до 18.00

6. ул. Кутузова, 45 ТРК «Голубой огонь»

с 10.00 до 12.00, 14.00 до 16.00, 18.00 до 20.00

7. ул. Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки)

с 8.00 до 20.00.

8. Разворотное трамвайное кольцо «Стадион «Металлург»

с 8.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU