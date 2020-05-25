27 мая Пролетарский округ Тулы останется без воды

25 Май 2020 2020-05-25T15:27:24+03:00

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27 мая ограничат подачу холодной воды в Пролетарском округе Тулы, п. Молодежный, д. Медвенка, сов-зе Новомедвенский, мкр. Рублево-Медвенский и в п. Комарки. Это связано с проведением ремонтных работ на Медвенско-Осетровском водозаборе для подготовки к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Для жителей Пролетарского округа организуют бесплатную раздачу питьевой и технической воды.

ИСТОЧНИК KP.RU