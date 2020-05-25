В поселке Одоев остались без воды более 600 домов
На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Утром 25 мая в поселке Одоев остались без воды более 600 домов различной этажности. Причиной нарушения водоснабжения послужил порыв водовода диаметром 200 мм.
На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Координируют действия в районе происшествия оперативная группа Одоевского пожарно-спасательного гарнизона.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области и местной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU