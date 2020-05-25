Студенты медицинских вузов из других регионов работают в инфекционных госпиталях Тульской области

25 Май 2020 2020-05-25T14:20:12+03:00

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Студенты медицинских вузов из Тулы, Рязани, Курска и Москвы работают в инфекционных госпиталях области. Всего 87 человек.

Это студенты, обучающиеся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Сестринское дело». Они трудятся санитарами, медсестрами, врачами-стажерами.

Ребята трудоустроены по срочным трудовым договорам медсестрами и санитарами в инфекционные госпитали областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, Тульской областной и Щекинской районной больниц.

Они занимают от 0,5 до 1,5 ставки. Зарплата зависит от ставок, трудового стажа, фактически отработанного времени и составляет от 60 до 150 тысяч рублей в месяц. Всем студентам работа в госпиталях будет зачтена в качестве практической подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU