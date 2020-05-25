2020-05-25T13:43:34+03:00
Общество

Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев поздравили выпускников Тулы с праздником Последнего звонка

Руководители города пожелали школьникам ярких впечатлений, здоровья и благополучия, достижения поставленных целей
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Мэр Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Дмитрий Миляев поздравили выпускников с праздником Последнего звонка. Руководители города отметили, что завершение учебного года символизирует собой самое долгожданное и любимое время года – лето, а с ним и каникулы, которые дают возможность отдохнуть и запастись силами. Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, для тульских выпускников – этот день особо волнительный. Он знаменует прощание со школой и начало взрослой жизни.

В поздравительном адресе, в частности, говорится:

- Знания, полученные в школе, энергия и целеустремленность – тот багаж, который пригодится вам в будущем. Впереди вас ждет первое взрослое испытание – Единый государственный экзамен. Уверены, вы выдержите его достойно! Поддержка родителей и педагогов, которые все эти годы были с вами, помогут вам реализовать себя на самостоятельном пути.

Мы рассчитываем на ваш потенциал, креативные идеи, трудолюбие и творческий подход. Убеждены, каждый из вас станет востребованным специалистом и внесет свой вклад в развитие Тулы и Тульской области!

Желаем вам ярких впечатлений, здоровья и благополучия, достижения поставленных целей! Будьте счастливы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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