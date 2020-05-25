2020-05-25T12:53:49+03:00
Происшествия

В Тульской области в ДТП погибли два водителя: полицейские задержали виновника аварии

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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Напомним, 19 мая в 19-50 на Комсомольском шоссе в Новомосковске столкнулись автомобили "Chery" и "Renault Symbol". По предварительной информации, водитель первой иномарки выехал на встречную полосу. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия.

Полицейские выяснили, что в столкновении автомобилей был и третий участник, скрывшийся с места ДТП. 43-летний мужчина на автомобиле "BMW X6" совершил попутное столкновение с автомобилем "Chery", что послужило причиной выезда последнего на встречну полосу предназначенную для встречного движения.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого. Проживающий во Владимирской области мужчина арестован. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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