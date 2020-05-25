На трассе в Тульской области столкнулись легковушка и грузовик: двое погибли

25 Май 2020 2020-05-25T11:50:24+03:00

Также пострадал еще один человек

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23 мая в 20.50 на 229 км трассы М-2 «Крым» Щёкинского района произошло ДТП. 43-летний мужчина на автомобиле «Opel Vectra» на встречной полосе столкнулся с грузовиком «Scania R380» с полуприцепом под управлением 45-летний мужчины. Затем «Opel» наехал на опору линии электропередачи.

В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и его пассажир, 30-летний молодой человек.

Также пострадал пассажир «Opel», 29-летний молодой человек. Он получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU