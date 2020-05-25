На трассе в Тульской области столкнулись легковушка и грузовик: двое погибли
Также пострадал еще один человек
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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23 мая в 20.50 на 229 км трассы М-2 «Крым» Щёкинского района произошло ДТП. 43-летний мужчина на автомобиле «Opel Vectra» на встречной полосе столкнулся с грузовиком «Scania R380» с полуприцепом под управлением 45-летний мужчины. Затем «Opel» наехал на опору линии электропередачи.
В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и его пассажир, 30-летний молодой человек.
Также пострадал пассажир «Opel», 29-летний молодой человек. Он получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU