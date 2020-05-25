В Тульской области в ДТП пострадала восьмилетняя девочка
Ребенок был госпитализирован
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
22 мая в 14.55 на улице Новики села Гремячее Новомосковского городского округа произошло ДТП. 29-летний молодой человек на автомобиле «Scoda Octavia» наехал на пешехода.
8-летняя девочка, по предварительной информации, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП она получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU