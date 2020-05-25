В Тульской области в ДТП пострадала восьмилетняя девочка

25 Май 2020 2020-05-25T11:34:00+03:00

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22 мая в 14.55 на улице Новики села Гремячее Новомосковского городского округа произошло ДТП. 29-летний молодой человек на автомобиле «Scoda Octavia» наехал на пешехода.

8-летняя девочка, по предварительной информации, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП она получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU