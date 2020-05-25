Переболевшим коронавирусом в Тульской области будут доплачивать за сдачу крови
За одну донацию выплатят 2 тысячи рублей
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Жители Тульской области, переболевшие коронавирусом, могут рассчитывать на дополнительную выплату. За одну донацию крови или ее компонентов выплатят 2 тысячи рублей.
Сдать кровь можно будет в медицинских организациях, подведомственных региональному минздраву.
Для этого надо не иметь хронических заболеваний и противопоказаний к донорству крови и плазмы.
ИСТОЧНИК KP.RU