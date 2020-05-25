Алексей Дюмин поздравил тульских выпускников с праздником последнего звонка
Губернатор пожелал школьникам успехов и удачи во всех делах
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Алексей Дюмин поздравил тульских выпускников с последним звонком. Глава региона отметил, что несмотря на то, что в этом году не получается отметить праздник торжественно – это всё равно важный, особенный день для каждого из них.
В поздравительном адресе, в частности, говорится:
- Уверен, вы сможете реализовать себя, найти достойную работу здесь – на родной земле, в Тульской области.
Губернатор пожелал также выпускникам успехов и удачи в учёбе, работе и во всех делах.
ИСТОЧНИК KP.RU