2020-05-24T14:19:09+03:00
Происшествия

В Туле у 74-летней пенсионерки украли сумку из камеры хранения в супермаркете

Злоумышленник смог подобрать ключи к замку
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отдел полиции с заявлением обратилась 74-летняя жительница Тулы. Как сообщила женщина, у нее из камеры хранения в магазине украли сумку.

А все случилось в одном из супермаркетов на ул. 9 мая. Пенсионерка оставила свою сумку в одной из камер хранения. Из нее, путем подбора ключей, злоумышленник и вытащил оставленную сумку. Однако, изучив записи записи камер видеонаблюдения полицейские установили личность преступника, после чего задержали его. Злоумышленником оказался ранее судимый нигде не работающий 58-летний житель Арсеньевского района.

Мужчина признался в содеянном, похищенное у него изъяли. В настоящее время по факту кражи ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле у 74-летней пенсионерки украли сумку из камеры хранения в супермаркете
В Туле на территории гаражей трое мужчин избили одного
Жителей Тульской области поздравили с Днем славянской письменности и культуры
В центре Тулы мужчина пытался вскрыть магазин по продаже и скупке сотовых телефонов
24 мая за спокойствием и порядком в Туле следит дежурный сотрудник администрации
24 мая в Туле будет пасмурно, но тепло
В Туле на улице Новомосковская с балкона на восьмом этаже выпал пенсионер
В Тульской области развернулся новый госпиталь для приема больных коронавирусом
За порядком в городе 23 мая проследит дежурный администрации Тулы
Пасмурная и прохладная погода ожидает туляков 23 мая
В Тульской области заведующий складом пункта приема металла присвоил более 337 тысяч рублей
В Архангельской области создают строения историко-этнографического комплекса для Тульского кремля