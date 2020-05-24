В Туле у 74-летней пенсионерки украли сумку из камеры хранения в супермаркете

24 Май 2020 2020-05-24T14:19:09+03:00

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В отдел полиции с заявлением обратилась 74-летняя жительница Тулы. Как сообщила женщина, у нее из камеры хранения в магазине украли сумку.

А все случилось в одном из супермаркетов на ул. 9 мая. Пенсионерка оставила свою сумку в одной из камер хранения. Из нее, путем подбора ключей, злоумышленник и вытащил оставленную сумку. Однако, изучив записи записи камер видеонаблюдения полицейские установили личность преступника, после чего задержали его. Злоумышленником оказался ранее судимый нигде не работающий 58-летний житель Арсеньевского района.

Мужчина признался в содеянном, похищенное у него изъяли. В настоящее время по факту кражи ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU