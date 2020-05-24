В Туле на территории гаражей трое мужчин избили одного

24 Май 2020 2020-05-24T12:08:19+03:00

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В Туле на территории одного гаражного кооператива произошла неприятная разборка между четырьмя мужчинами. О конфликте между ними сообщили на пульт дежурного централизованной охраны, после чего на место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Прибыв на место, росгвардейцы увидели возле одного из гаражей мужчину со следами побоев, а рядом с ним находились еще трое неизвестных мужчин. Троих разбойников задержали сотрудники Росгвардии, а для пострадавшего вызвали скорую медицинскую помощь.

Задержанных мужчин передали прибывшей на место следственно-оперативной группе. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU