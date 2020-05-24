Жителей Тульской области поздравили с Днем славянской письменности и культуры
24 мая по всей России празднуют большой праздник - День славянской письменности. И туляки в этом плане - не исключение. В связи с масштабным культурным и историческим праздников жителей региона официально поздравляют глава Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Дмитрий Миляев.
- День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – праздник, объединяющий все народы и нации нашей великой страны. Ведь общность языка дала начало российской государственности. И мы знаем, насколько важно приумножать наше духовное богатство, сохранять необходимые для каждого народа ценности, его истоки — историю и культуру.
Праздник славянской письменности и культуры напоминает нам, как важны в многонациональном обществе взаимопонимание, толерантность, дружба. Будем беречь и поддерживать наше наследие!
Поздравляем всех туляков с этим светлым праздником единения. Желаем вам здоровья, благополучия, любви и добра!» - говорится в поздравлении.
Напомним, что до 31 мая в Тульской области продолжаются ограничительные меры, а все праздничные мероприятия от учреждений культуры проходят в режиме онлайн в социальных сетях или других интернет-платформах.
ИСТОЧНИК KP.RU