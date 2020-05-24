2020-05-24T11:24:09+03:00
Общество

Жителей Тульской области поздравили с Днем славянской письменности и культуры

С поздравительными словами к тулякам обратились глава города и глава администрации Тулы
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Жителей Тульской области поздравили с Днем славянской письменности и культурыЖителей Тульской области поздравили с Днем славянской письменности и культурыФото: Алексей ФОКИН
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24 мая по всей России празднуют большой праздник - День славянской письменности. И туляки в этом плане - не исключение. В связи с масштабным культурным и историческим праздников жителей региона официально поздравляют глава Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Дмитрий Миляев.

- День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – праздник, объединяющий все народы и нации нашей великой страны. Ведь общность языка дала начало российской государственности. И мы знаем, насколько важно приумножать наше духовное богатство, сохранять необходимые для каждого народа ценности, его истоки — историю и культуру.

Праздник славянской письменности и культуры напоминает нам, как важны в многонациональном обществе взаимопонимание, толерантность, дружба. Будем беречь и поддерживать наше наследие!

Поздравляем всех туляков с этим светлым праздником единения. Желаем вам здоровья, благополучия, любви и добра!» - говорится в поздравлении.

Напомним, что до 31 мая в Тульской области продолжаются ограничительные меры, а все праздничные мероприятия от учреждений культуры проходят в режиме онлайн в социальных сетях или других интернет-платформах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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