24 Май 2020 2020-05-24T11:24:34+03:00

В центре Тулы мужчина пытался вскрыть магазин по продаже и скупке сотовых телефонов Фото: Алексей ФОКИН

Изменить размер текста: A A

Следуя по патрулируемому маршруту в Туле, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил на улице Каминского на подозрительного мужчину. Объект внимания пытался при помощи лома вскрыть входную дверь магазина по продаже и скупке сотовых телефонов.

Недолго думая, росгвардейцы задержали мужчину. Злоумышленником оказался 44-летний местный житель. Его передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU