В центре Тулы мужчина пытался вскрыть магазин по продаже и скупке сотовых телефонов
Злоумышленника задержал экипаж Росгвардии
В центре Тулы мужчина пытался вскрыть магазин по продаже и скупке сотовых телефоновФото: Алексей ФОКИН
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Следуя по патрулируемому маршруту в Туле, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил на улице Каминского на подозрительного мужчину. Объект внимания пытался при помощи лома вскрыть входную дверь магазина по продаже и скупке сотовых телефонов.
Недолго думая, росгвардейцы задержали мужчину. Злоумышленником оказался 44-летний местный житель. Его передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU