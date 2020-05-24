24 мая за спокойствием и порядком в Туле следит дежурный сотрудник администрации

24 Май 2020 2020-05-24T10:24:15+03:00

Дежурный поможет тулякам решить все “горящие” вопросы и проследит за порядком в городе

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Традиционно каждые выходные и праздничные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации. Они помогают тулякам решить все “горящие” вопросы и следят за порядком в городе.

Так сегодня, 24 мая, дежурным по городу значится заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации города Тулы Юрий Викторович Михалец.

По всем возникающим вопросам жители Тулы могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU