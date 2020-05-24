2020-05-24T10:07:09+03:00
Общество

24 мая в Туле будет пасмурно, но тепло

В Туле продолжает господствовать пасмурная погода и температура до +15
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В это воскресенье, 23 мая, туляков ожидает пасмурная, но теплая погода. Днем температура будет в пределах +12...+13°C, вечером же столбик термометра покажет +8...+13°C.

Ветер будет умеренный западный со скоростью до 3,3 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы 747 мм.рт.ст.

Ночью температура на территории региона упадет упадет до +5…+7°C. Однако, утром 25 мая отметка термометра снова поднимется до +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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