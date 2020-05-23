23 Май 2020 2020-05-23T13:06:26+03:00

В Туле на улице Новомосковская с балкона на восьмом этаже выпал пенсионер Фото: Алексей ФОКИН

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Вчера, 22 мая, в Туле на улице Новомосковской произошел несчастный случай - с балкона на 8 этаже выпал 88-летний мужчина. Об этом поделился житель того же дома в социальной сети ВКонтакте.

Предположительно, пенсионер находился на балконе один. После падения мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм. Предполагается, что это был все таки несчастный случай.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU