2020-05-23T13:06:26+03:00
Происшествия

В Туле на улице Новомосковская с балкона на восьмом этаже выпал пенсионер

88-летний мужчина скончался на месте от полученных травм
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле на улице Новомосковская с балкона на восьмом этаже выпал пенсионерВ Туле на улице Новомосковская с балкона на восьмом этаже выпал пенсионерФото: Алексей ФОКИН
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Вчера, 22 мая, в Туле на улице Новомосковской произошел несчастный случай - с балкона на 8 этаже выпал 88-летний мужчина. Об этом поделился житель того же дома в социальной сети ВКонтакте.

Предположительно, пенсионер находился на балконе один. После падения мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм. Предполагается, что это был все таки несчастный случай.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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