В Тульской области развернулся новый госпиталь для приема больных коронавирусом

23 Май 2020 2020-05-23T12:45:39+03:00

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Вчера, 22 мая, в Тульской области свои двери распахнул новый инфекционных госпиталь для приема коронавирусных больных. Так новый стационар расположился в городе Ефремов и будет принимать пациентов из Ефремовского, Воловского, Каменского и Куркинского районов.

Госпиталь развернулся на 80 коек в двухэтажном корпусе больницы, 55 коек обеспечены кислородом. В корпусе имеются отдельные входы для персонала и для поступающих пациентов, разграничены «чистая» и «грязная» зоны. Также, корпус оснащен стационарным и передвижным рентгеновскими аппаратами, аппаратом РКТ, возможностью проведения ультразвуковых исследований.

В основном в госпитале будут работать сотрудники Ефремовской районной больницы - 12 врачей, 18 медсестер, 7 сотрудников младшего медицинского персонала. Отделения кардиологии, неврологии и терапии, которые ранее располагались в корпусе, переведены в другое здание больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU