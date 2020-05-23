2020-05-23T12:00:11+03:00
Общество

За порядком в городе 23 мая проследит дежурный администрации Тулы

23 мая дежурным по городу значится Алексей Сергеевич Крыгин
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Традиционно каждые выходные и праздничные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации. Они помогают тулякам решить все “горящие” вопросы и следят за порядком в городе.

Так сегодня, 23 мая, дежурным по городу значится заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Сергеевич Крыгин .

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле на улице Новомосковская с балкона на восьмом этаже выпал пенсионер
В Тульской области развернулся новый госпиталь для приема больных коронавирусом
За порядком в городе 23 мая проследит дежурный администрации Тулы
Пасмурная и прохладная погода ожидает туляков 23 мая
В Тульской области заведующий складом пункта приема металла присвоил более 337 тысяч рублей
В Архангельской области создают строения историко-этнографического комплекса для Тульского кремля
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 22 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Туле проект «Газон» пройдет в онлайн-формате
В Туле после реконструкции открылся рынок «Салют»
Глава администрации Богородицкого района предстанет перед судом
В Туле на перекрестке столкнулись "KIA" и "Nissan"
Тульский «Арсенал» провел первую тренировку после перерыва
В Туле пойдут под суд четверо наркоторговцев-закладчиков
В Тульской области обезвредили 24 боеприпаса времен ВОВ
Временный госпиталь в манеже Центрального стадиона в Туле готов к приему пациентов
В тульскую колонию пытались доставить телефоны и WI-FI роутер в топливном баке автомобиля
В Тульской области экс-сотрудника УФСИН обвиняют в злоупотреблении служебным положением
Прокуратура Тульской области организовала проверку по факту снижения зарплаты медикам
В Тульской области продезинфицировали станцию Тарусская
Двое туляков угнали машину старше них самих
В Тульской области иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево
Житель Тульской области пытался угнать автомобиль сотрудника кафе
В Туле на ул. Доктора Гумилевской не поделили дорогу "Audi" и "Nissan"
В Тульской области автоледи вылетела в кювет и врезалась в дерево
Погода в Туле на пятницу, 22 мая: +13 градусов и облачно
За тульскую "медсестру в купальнике" вступился губернатор и главврач