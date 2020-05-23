За порядком в городе 23 мая проследит дежурный администрации Тулы

23 Май 2020 2020-05-23T12:00:11+03:00

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Традиционно каждые выходные и праздничные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации. Они помогают тулякам решить все “горящие” вопросы и следят за порядком в городе.

Так сегодня, 23 мая, дежурным по городу значится заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Сергеевич Крыгин .

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU