Пасмурная и прохладная погода ожидает туляков 23 мая

23 Май 2020 2020-05-23T01:27:20+03:00

Днем температура воздуха поднимется до +11 градусов, а вечером опустится до +7

Изменить размер текста: A A

В эту субботу, 23 мая, туляков ожидает пасмурная и прохладная для второй половины ая погода. Днем температура будет в пределах +9...+11°C, вечером же столбик термометра покажет +7...+10°C.

Ветер будет умеренный северный со скоростью до 3,0 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы 747 мм.рт.ст.

Ночью температура на территории региона упадет упадет до +6°C. Утром 24 мая отметка термометра снова поднимется до отметки +11 градусов. При этов в воскресенье в Тульскую область снова прольется небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU