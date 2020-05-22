В Тульской области заведующий складом пункта приема металла присвоил более 337 тысяч рублей
Суд назначил ему штраф
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31-летний житель Узловского района признан виновным в присвоении. Заведующий складом одного из пунктов приема металла Кимовска присвоил более 337 тыс. рублей. Деньги предназначались на покупку металлолома и макулатуры.
Мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU