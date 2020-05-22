В Архангельской области создают строения историко-этнографического комплекса для Тульского кремля
В Вельске Архангельской области создают строения историко-этнографического комплекса для Тульского кремля. Работы ведутся в исправительной колонии №14.
Заключенным предстоит воссоздать 8 зданий, ворота и частокол осадных дворов для Тульского кремля.
На этих работах заняты более 20 человек. Плотники воссоздают здания по старинным технологиям.
Кроме сруба осужденные изготавливают все окна и двери, кровля монтируется безгвоздевым способом. На строительство израсходуют почти 500 кубометров северной сосны.
Уже в Туле монтируют здания, где их покрывают специальной краской для придания эффекта старины. В данный момент отгружено 4 строения.
ИСТОЧНИК KP.RU