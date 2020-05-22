В Архангельской области создают строения историко-этнографического комплекса для Тульского кремля

22 Май 2020 2020-05-22T20:06:12+03:00

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В Вельске Архангельской области создают строения историко-этнографического комплекса для Тульского кремля. Работы ведутся в исправительной колонии №14.

Заключенным предстоит воссоздать 8 зданий, ворота и частокол осадных дворов для Тульского кремля.

На этих работах заняты более 20 человек. Плотники воссоздают здания по старинным технологиям.

Кроме сруба осужденные изготавливают все окна и двери, кровля монтируется безгвоздевым способом. На строительство израсходуют почти 500 кубометров северной сосны.

Уже в Туле монтируют здания, где их покрывают специальной краской для придания эффекта старины. В данный момент отгружено 4 строения.

ИСТОЧНИК KP.RU