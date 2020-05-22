2020-05-22T19:50:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Тульской области на 22 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона
Мария ВЛАСОВА
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22 мая стало известно о 91 новом случае заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 1064

Донской - 87

Алексинский район - 169

Арсеньевский район - 11

Белевский район - 44

Богородицкий район - 120

Веневский район - 113

Воловский район - 39

Дубенский район - 6

Ефремовский район - 114

Заокский район - 85

Каменский район - 13

Киреевский район - 145

Кимовский район - 65

Куркинский район - 18

Новомосковский район - 220

р.п. Новогуровский - 6

Одоевский район - 14

Плавский район - 38

Тепло-Огаревский район - 52

Суворовский район - 10

Узловский район - 138

Чернский район - 36

Щекинский район - 223

Ясногорский район - 85

ИСТОЧНИК KP.RU

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