Карта распространения коронавируса в Тульской области на 22 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
22 мая стало известно о 91 новом случае заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 1064
Донской - 87
Алексинский район - 169
Арсеньевский район - 11
Белевский район - 44
Богородицкий район - 120
Веневский район - 113
Воловский район - 39
Дубенский район - 6
Ефремовский район - 114
Заокский район - 85
Каменский район - 13
Киреевский район - 145
Кимовский район - 65
Куркинский район - 18
Новомосковский район - 220
р.п. Новогуровский - 6
Одоевский район - 14
Плавский район - 38
Тепло-Огаревский район - 52
Суворовский район - 10
Узловский район - 138
Чернский район - 36
Щекинский район - 223
Ясногорский район - 85
ИСТОЧНИК KP.RU